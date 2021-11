Polnisches Duell in Augsburg: FCA-Keeper Rafal Gikiewicz (l) erwartet Landsmann Robert Lewandowski mit dem FC Bayern.

Sven Hoppe/dpa

Augsburg. Nach der Länderspielpause geht die Fußball-Bundesliga in den Jahresendspurt. Zum Auftakt des 12. Spieltages gastieren die Bayern beim benachbarten FC Augsburg - und verfolgen einen klaren Plan.

Julian Nagelsmann rätselt noch. Beim FC Augsburg weiß der Trainer des FC Bayern München in dieser Saison einfach nicht, was ihn in der Fußball-Bundesliga erwartet. „Man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, was sie machen“, sagte Nage