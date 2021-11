Lionel Messi (r) aus Argentinien in Aktion gegen Matheus Cunha (hinten) und Danilo (l) aus Brasilien.

Gustavo Ortiz/dpa

San Juan. Ein torloses Unentschieden zwischen Argentinien und Brasilien tut der Stimmung im Stadion keinen Abbruch - die Rückkehr Lionel Messis nach einer Knieverletzung begeistert die argentinischen Fans.

Argentinien und Brasilien haben sich im südamerikanischen Gigantenduell in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 mit einem torlosen Unentschieden getrennt. In einem sehr intensiven Spiel im Estadio del Bicentenario in Sa