Erzielte das 1:0 beim Sieg der Schweiz gegen Bulgarien: Noah Okafor.

Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Luzern. Die Schweiz fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar. Mit einer furiosen zweiten Halbzeit lösten die Eidgenossen dank eines 4:0-Siegs gegen Bulgarien das Ticket. Die Squadra Azzurra muss in die Playoffs.

Jubelstürme in Rot in Luzern, blankes Entsetzen dagegen bei der italienischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem WM-Qualifikationsspiel in Belfast. In der Schweiz war der Abpfiff noch nicht ertönt, da hielt es die Ersatzspieler und Betre