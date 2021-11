Union Berlin empfängt Hertha BSC am Samstag zum Derby - möglicherweise vor vollem Haus.

picture alliance / dpa

Frankfurt am Main. In der WM-Qualifikation stehen die letzten Gruppenspiele an, in der Fußball-Bundesliga kann das brisante Berliner Stadt-Derby vielleicht in einem ausverkauften Stadion steigen.

Nach der Länderspielpause geht es am kommenden Wochenende wieder in der Fußball-Bundesliga um Punkte. Im Fokus dabei das Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC.Zuvor werden weitere Tickets für die WM 2022 in Katar vergeben. Di