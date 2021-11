Sieben Spiele, sieben Siege: Die Bilanz von Hansi Flick (M) als Cheftrainer beim DFB bleibt makellos.

Christian Charisius/dpa

Yerevan. Hansi Flick geht mit einer makellosen Bilanz in die Weihnachtspause. Nach dem Sieg in Armenien sieht der Bundestrainer die DFB-Elf auf einem guten Weg. Nächster Gegner soll ein Hochkaräter sein.

Fragen an Bundestrainer Hansi Flick in der Pressekonferenz nach dem 4:1-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der WM-Qualifikation in Armenien.Frage: Wie ordnen Sie das letzte Spiel des Jahres ein?Antwort: Wir wollten uns mit ei