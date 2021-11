Flicks siebter Streich: DFB-Auswahl gewinnt auch in Armenien

Die DFB-Elf um Doppelpacker Ilkay Gündogan (r) setzte sich souverän in Armenien durch.

Christian Charisius/dpa

Yerevan. Ungeachtet der vielen Ausfälle setzt die DFB-Auswahl ihre Siegesserie unter Flick fort. Beim 4:1 in Armenien wurden Thomas Müller und Co. nur bedingt gefordert. Die nächsten Spiele stehen im März an.

Eingepackt in seine dicke Winterjacke wartete Hansi Flick an der Seitenlinie auf seine Nationalspieler und packte sich jeden einzeln zur Umarmung. Der Bundestrainer war zufrieden, auch der siebte Streich war kein Problem.Mit einem nie gefäh