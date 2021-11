Die DFB-Spieler stehen vor dem Aufwärmen auf dem Rasen.

Christian Charisius/dpa

Yerevan. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Länderspiel des Jahres mit Marc-André ter Stegen im Tor und Rückkehrer Kai Havertz in der Offensive.

Angesichts der Ausfälle zahlreicher Stammkräfte wechselt Bundestrainer Hansi Flick im abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Eriwan gegen Armenien Personal in allen Mannschaftsteilen.„Auch wenn die Mannschaft ganz anders ausschaut wie in