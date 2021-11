Marc-André ter Stegen wird in Armenien das deutsche Tor hüten.

Swen Pförtner/dpa

Yerevan. Marc-André ter Stegen wird im letzten Länderspiel des Jahres im Tor der Fußball-Nationalmannschaft stehen.

Der Schlussmann des FC Barcelona ersetzt am Sonntag (18.00 Uhr/MEZ/RTL) zum Abschluss der WM-Qualifikation in Eriwan gegen Armenien den geschonten Kapitän Manuel Neuer.Bundestrainer Hansi Flick kündigte zudem an, dass der zuletzt angeschla