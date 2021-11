Corona-Fall in der Nationalmannschaft – fünf Spieler in Quarantäne

Der Bus der deutschen Nationalmannschaft steht vor dem Teamhotel in Wolfsburg. Am Donnerstag spielt das DFB-Team in der WM-Quali gegen Liechtenstein.

imago images/regios24

Wolfsburg . Ein deutscher Nationalspieler hat sich mit Corona infiziert. Das Training in Vorbereitung auf das Länderspiel am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein wurde abgesagt. Fünf weitere Spieler müssen in Quarantäne.

Corona-Wirbel bei der Fußball-Nationalmannschaft. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagvormittag erfuhr, soll ein Spieler positiv getestet worden sein. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Bei dem infizierten Spieler soll