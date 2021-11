Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Bochums Torwart Manuel Riemann (l) trat gegen Hoffenheim zum Elfmeter an - und verschoss.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Die Bayern sind nicht zu stoppen - auch nicht vom starken SC Freiburg. Borussia Dortmund erlebt dagegen einen Abend zum Vergessen. In der Abstiegszone feiert Bielefeld.

Das war ein Samstag für den FC Bayern. Die Münchner überzeugten gegen den starken SC Freiburg, ehe am Abend Borussia Dortmund ohne Punkte die Heimreise aus Leipzig antrat. In Bielefeld dürfte so mancher Fan die Nacht zum Tag gemacht haben.S