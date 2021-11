Barça-Hoffnung Xavi in Barcelona: „Bester Club der Welt“

Xavi spielte zwischen 1998 und 2015 für Barca und gewann mit dem Club vier Mal die Champions League.

Robin Townsend/EFE/dpa

Barcelona/Doha. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona wird in seiner Heimat wie ein Retter in der Not gefeiert. Xavi verspricht harte Arbeit und viele Siege. Erst einmal aber gibt es einen weiteren Dämpfer.

Der künftige Barça-Trainer Xavi Hernández ist am Samstag mit seiner Familie und seinen Mitarbeitern in Barcelona eingetroffen.„Hallo Culers! Ich bin schon zuhause, glücklich und mit großen Hoffnungen. Wir sehen uns bald“, sagte er in einem