Xavi spielte zwischen 1998 und 2015 für Barca und gewann mit dem Club vier Mal die Champions League.

Robin Townsend/EFE/dpa

Vigo. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona wird in seiner Heimat wie ein Retter in der Not gefeiert. Xavi soll den sportlich in der Klemme steckenden Club zu alter Größe zurückführen. Wie schwer die Aufgabe ist, erweist sich erneut kurz vor seinem Amtsantritt.

An Selbstbewusstsein und Mut mangelt es dem neuen Trainer des krisengeschüttelten FC Barcelona nicht. „Ich komme mit einer Maximalforderung zu Barça, wir sind der beste Club der Welt“, sagte Xavi Hernández vor dem Abflug in Katar der spanis