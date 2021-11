Feiert seinen 85. Geburtstag: HSV-Legende Uwe Seeler.

Christian Charisius/dpa

Hamburg. Uwe Seeler ist eine lebende Legende. Der einstige Top-Spieler des HSV blickt zufrieden auf sein Leben. Am 5. November feiert der allseits beliebte „Uns Uwe“ seinen 85. Geburtstag.

Uwe Seeler ist die Ikone des Hamburger SV. Allein in der Fußball-Bundesliga hat er 137 Tore für das Liga-Gründungsmitglied HSV geschossen. Für die Nationalmannschaft erzielte der Ehrenspielführer des DFB in 72 Länderspielen 43 Treffer. Am 5