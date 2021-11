22. November 1996: Uwe Seeler (rechts) ist Grünkohlkönig des Fußballvolks im Osnabrücker Landkreis. Mit dabei: die weiteren Regenten Jochen Pohlmeyer (links) und Ernst Schwanhold.

NOZ/Archiv

Osnabrück. Fußball-Legende, Torjäger, Idol des Hamburger SV – in erster Linie aber Mensch. Wenn Uwe Seeler an diesem Freitag vor den Toren Hamburgs in Norderstedt seinen 85. Geburtstag feiert, werden auch viele Menschen aus dieser Region an „Uns Uwe“ denken.

„Das Schönste auf der Welt ist doch, normal zu sein.“ Das sagte „der Dicke“ schon während seiner sportlichen Erfolge. Nach seiner aktiven Karriere sowieso – und natürlich noch heute. Exakt diese nie gekünstelt wirkende Normalität machte See