Will gegen PSG punkten: Jesse Marsch, RB-Trainer.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Leipzig. Null Punkte, nun kommt der unbezwungene Spitzenreiter Paris Saint-Germain - ohne Messi. Das erhöht die Chancen von RB Leipzig.

Will RB Leipzig international überwintern, ist Zählbares notwendig. Der in der Königsklasse noch punktlose Vizemeister aus Sachsen will Spitzenreiter Paris Saint-Germain in der Gruppe A heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) die erste Niederlage zufü