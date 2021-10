Pal Dardai will mit Hertha BSC erstmals bei der TSG 1899 Hoffenheim gewinnen.

Andreas Gora/dpa

Sinsheim. Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC will im siebten Anlauf bei der TSG Hoffenheim erstmals als Sieger vom Platz gehen.

Nach einem Remis und fünf Niederlagen in Sinsheim in seinen bisherigen Spielen als Hertha-Trainer sei es an der „Zeit, das zu ändern. Ich habe gut hospitiert in den letzten Jahren, jetzt versuche ich, einen Siegesplan zu konstruieren“, sagt