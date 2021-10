Die Bayern-Stars um Thomas Müller (l) und Benjamin Pavard waren nach der Niederlage bedient.

Mönchengladbach. Was für ein Spiel, was für eine Schmach! Die Klatsche der Bayern in Mönchengladbach geht in die Geschichte ein und wirkt nach. Positiv wie negativ. Die Gladbacher sind noch am Tag danach euphorisiert.

Das historische Pokal-Debakel von Gladbach als Ausrutscher abhaken und einfach weitermachen - so wäre es dem FC Bayern nach der höchsten Pleite seit gut vier Jahrzehnten am liebsten. Nur wird das so einfach nicht funktionieren.Gleich bei de