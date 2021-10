Zwei Treffer steuerte Jule Brand (r) zum deutschen Kantersieg gegen Israel bei.

Fabian Strauch/dpa

Essen. Mit Rotation bringt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Schwung in die DFB-Frauen: In Essen kann Israel dem Druck der Gastgeberinnen um Kapitänin Sara Däbritz nicht lange standhalten.

Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Leichtigkeit wiedergefunden und in der WM-Qualifikation gegen Israel diesmal ein Torfestival gefeiert. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verbuchte am Dienstag in Essen ein 7