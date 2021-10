Bayern auch in Bundesliga souverän - Erneuter Wolfsburg-Rückschlag

Bayerns Robert Lewandowski (r) jubelt mit Thomas Müller nach seinem Treffer.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Drei Niederlagen und nur einen Sieg gab es unter der Woche für die deutschen Vereine in der Champions League. Bei der Rückkehr in den Liga-Alltag setzte nur der VfL Wolfsburg den Negativtrend fort.

Der FC Bayern München hat auch in der Bundesliga ohne Trainer Julian Nagelsmann einen souveränen Sieg gefeiert. Drei Tage nach dem 4:0 in der Champions League bei Benfica Lissabon gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister ohne seinen an Cor