DFB-Frauen nach Zittersieg in Israel unzufrieden

Sorgte mit ihrem Tor für einen der wenigen Glanzpunkte der DFB-Frauen in Israel: Svenja Huth (l).

Berney Ardov/dpa

Petah Tikva. In den WM-Qualifikationsspielen können sich Deutschlands Topfußballerinnen auch für die EM 2022 in England empfehlen. Beim einfallslosen 1:0 in Israel ragte allerdings niemand heraus.

Für Deutschlands Fußballerinnen geht es an diesem Freitag nach Jerusalem, für eine kleine DFB-Delegation dabei auch zur Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Vor und nach dem bedeutungsvollen Besuch gibt es sportlich noch einiges aufzuarbeiten