Eintracht Frankfurt feierte gegen Olympiakos Piräus einen souveränen Heimsieg.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Zweiter Sieg im dritten Spiel, Platz eins in der Gruppe. Eintracht Frankfurt kann auch anders als Krisengerede. Gegen Piräus zeigt die Mannschaft phasenweise, was wirklich in ihr steckt.

Ein paar Fans feierten mit nacktem Oberkörper, Trainer Oliver Glasner und seine Spieler klatschten sich einfach nur überglücklich und hochzufrieden ab. Eintracht Frankfurt hat mit einer vor allem in der ersten Halbzeit berauschenden Leistun