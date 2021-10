Union verliert in Rotterdam - Bitteres 1:3 bei Feyenoord

Alireza Jahanbakhsh (M) brachte die Gastgeber beim Sieg über Union bereits früh in Führung.

Matthias Koch/dpa

Berlin. Auch das zweite Auswärtsspiel in der Europa Conference League geht für den 1. FC Union Berlin verloren. In Rotterdam setzt es am Ende eine klare Niederlage, weil den Eisernen offensiv zu wenig gelingt.

Union Berlin muss nach der zweiten Niederlage in der Europa Conference League früh um das Weiterkommen bangen. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt unterlag am Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (1:2) und verpa