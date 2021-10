Auslosung für Fußball-WM in Katar am 1. April 2022

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet 2022 in Katar statt.

Nikku/XinHua/dpa

Zürich. Bundestrainer Hansi Flick und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden ihre Vorrundengegner für die WM 2022 in Katar am 1. April des kommenden Jahres erfahren.

Die Gruppen der Weltmeisterschaft sollen am Tag nach dem FIFA-Kongress am 31. März in Doha ausgelost werden, bestätigte der Weltverband.Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes hatte sich als erstes Team sportlich für das Turnier vom 21. No