Will mit drei Punkten zurück aus Lissabon nach München reisen: Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Sven Hoppe/dpa

München. Ein Finale wie vor 14 Monaten ist es diesmal für den FC Bayern nicht. Aber das Ziel bleibt dasselbe: Ein Sieg soll in Lissabon glücken. Leon Goretzka und Alphonso Davies fehlen im Estádio da Luz. Ein anderer Star ist nach turbulenten Tagen dabei.

Nach der Rückkehr an den Ort des Triumphes von 2020 haben die Bayern-Stars nur noch eines im Kopf. „Ziel ist es, den Boden in Lissabon mit drei Punkten zu verlassen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoc