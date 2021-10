RB-Trainer Jesse Marsch steht nach zwei Niederlagen und null Punkten in der Gruppe A bereits unter Druck.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Paris. Mit null Punkten steht Leipzig nach zwei Spieltagen ganz am Ende der Gruppe A. Damit sich die Situation ändert, muss ausgerechnet beim Star-Ensemble von Paris Saint-Germain etwas mitgenommen werden.

Die Saison ist für RB Leipzig bisher eine einzige Enttäuschung. So stellt sich auch beim eigentlich als Festtag eingeplanten Auftritt bei Paris Saint-Germain am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League die Frage, ob die ak