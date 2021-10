Lucas Hernandez kann am Mittwoch mit den Bayern beim Auswärtsauftritt in der Champions League in Lissabon auf dem Platz stehen.

imago images/RHR-Foto

München/Madrid. Für Lucas Hernández läuft der Countdown: Nachdem er in Madrid den Bescheid zum Antritt einer Haftstrafe in Empfang genommen hat, muss der Bayern-Profi nach jetzigen Stand spätestens am 28. Oktober hinter Gitter.

Vom Gala-Auftritt des FC Bayern München in Leverkusen düste Lucas Hernández schnell zum Gericht nach Madrid. Einen Tag eher als angekündigt und damit unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Fußball-Weltmeister überraschend schon am Montag