Fordert die Spiele nicht nur zu bestimmen, sondern auch zu gewinnen: Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel.

Swen Pförtner/dpa

Kleßheim. Es ist gar nicht so lange her, da ist Wolfsburg Bundesliga-Tabellenführer und wird gefeiert. Nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg nimmt der Druck zu. In der Königsklasse in Österreich fehlt zudem ein ganz wichtiger Spieler.

Mark van Bommel lächelte, scherzte auf der Pressekonferenz mit den Journalisten und ließ sich das aktuelle sportliche Tief auch sonst nicht anmerken. „Ruhig bleiben“ und weiter „das Gleiche machen“ lautet die Devise des Wolfsburger Trainers