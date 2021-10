Muss einen Tag vor der Partie bei Benfica Lissabon vor einem Strafgericht in Madrid erscheinen: Bayern-Spieler Lucas Hernández.

Tom Weller/dpa

Madrid. Nachdem Lucas Hernández in Madrid den offiziellen Bescheid zum Antritt einer Haftstrafe in Empfang genommen hat, muss der Bayern-Profi nach jetzigen Stand spätestens am 28. Oktober hinter Gitter.

Fußball-Profi Lucas Hernández vom FC Bayern ist schon am Montag vor Gericht in Madrid erschienen und muss in Spanien innerhalb der nächsten zehn Tage möglicherweise eine sechsmonatige Haftstrafe antreten.Hernández sei darüber persönlich und