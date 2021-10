Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Er kam, sah und traf bei seinem Comeback gleich wieder doppelt: BVB-Stürmer Erling Haaland.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Der BVB legt im Kampf mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen um die Tabellen-Spitze vor. Greuther Fürth kann in der Bundesliga einfach kein Heimspiel gewinnen, Freiburg verliert dagegen auch im neuen Stadion nicht. Ernüchterung herrscht in Wolfsburg und Leipzig.

Erling Haaland ist zurück - und Borussia Dortmund wenigstens für eine Nacht Bundesliga-Tabellenführer. Auch dank zweier Treffer des Norwegers setzte sich der BVB mit 3:1 gegen Mainz 05 durch. Am Sonntag können Bayern München oder Bayer Leve