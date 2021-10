Nagelsmann plant mit Hernández in Leverkusen und Lissabon

Aus der Bundesliga ins Gefängnis? Bayern-Star Lucas Hernández hat Ärger mit der spanischen Justiz.

Tom Weller/dpa

Leverkusen. Bayern-Star Lucas-Hernández hat in Spanien Ärger mit der Justiz: Ihm droht sogar eine Haftstrafe. Trainer Julian Nagelsmann zählt trotzdem weiter auf den Verteidiger.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant trotz der drohenden Haftstrafe für Lucas Hernández mit dem Fußball-Weltmeister in den Partien in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen und in der Champions League bei Benfica Lissabon.„Ich habe ihn ga