Bayerns Experten in Leverkusen gefordert - Hernández dabei

Aus der Bundesliga ins Gefängnis? Bayern-Star Lucas Hernández hat Ärger mit der spanischen Justiz.

Tom Weller/dpa

Leverkusen. Zweiter gegen Erster - mehr Topspiel geht nicht. Bayerns Präsident lobt den Gestalter des Spielplans. In der vollen BayArena steigt auch ein spannendes Trainerduell. Und alle blicken auf zwei Super-Youngster.

Ein tatendurstiger Julian Nagelsmann hätte am liebsten nur über den Reiz des prickelnden Topspiels seiner Bayern in Leverkusen geredet. Der Erste gastiert beim punktgleichen Zweiten - mehr geht nicht in der Bundesliga. Doch natürlich konnte