Am Dienstag trainierte Lucas Hernandez in München beim FC Bayern. Am Sonntag steht das Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen für den Rekordmeister an. Mit Lucas Hernandez?

imago images/Sven Simon

München/Madrid. Bayern-Star Lucas Hernández soll am kommenden Dienstag in Madrid vor Gericht erscheinen und dann eine Haftstrafe antreten. Es drohen sechs Monate Gefängnis. Was war passiert? Wir ordnen ein.

Erst am vergangenen Sonntag durfte Lucas Hernández noch ausgelassen feiern. Zusammen mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft gewann der Abwehrspieler in Diensten des FC Bayern das Finale der Nations League gegen Spanien. Doch