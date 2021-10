Doppeltorschütze Timo Werner (2.v.l) feiert mit Karim Adeyemi (l-r), Thomas Müller und Florian Wirtz das gelöste WM-Ticket für Katar.

Federico Gambarini/dpa

Skopje. Mit dem 4:0 in Nordmazedonien löst das Nationalteam als erstes Team weltweit neben Gastgeber Katar das WM-Ticket. Was ist drin 2022? Das ist nun die große Frage. Ein Merkel-Satz wird zum DFB-Motto. Hansi Flicks Wirken zeigt sich exemplarisch am Mann des Abends in Skopje.

Eine kleine Spontan-Feier im Teamhotel gönnten sich Hansi Flick und seine Express-Qualifikanten nach dem finalen Schritt zur WM in Katar schon. Beim Mannschaftsessen nach Mitternacht wurde nach Angaben von Teilnehmern auch mit einem Gläsche