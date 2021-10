Torschütze Kai Havertz (M) freut sich mit Teamkollegen Thomas Müller (r) und Timo Werner über sein Tor zur deutschen Führung.

Federico Gambarini/dpa

Skopje. Mit dem fünften Sieg in Serie unter Hansi Flick löst das deutsche Nationalteam vorzeitig das Ticket für die WM in Katar. Beim 4:0 in Nordmazedonien gelingt die Revanche für die blamable Niederlage im Hinspiel. Ein zunächst unglücklicher Stürmer darf jubeln.

Das gelöste WM-Ticket beklatschten die deutschen Spieler kurz vor den eigenen Fans, dann ging es schnell in die warme Kabine. Im nasskalten Skopje erreichte Fünf-Siege-Starter Hansi Flick dank Torschütze Kai Havertz und Doppelpacker Timo We