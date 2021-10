Otto Rehhagel glaubt nicht mehr an Fußballwunder

In Essen präsentierte Otto Rehhagel den neuen Kinofilm "King Otto".

Helmut Kemme

Osnabrück. 2004 wurde Griechenland in Portugal Europameister. Jetzt ist die Geschichte dieses Triumphes in einem Dokumentarfilm erzählt worden. Und wer könnte besser darüber sprechen als Trainer Otto Rehhagel.

Pünktlich auf die Minute betritt der Meister den Presseraum im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Hier begann 1960 seine Profilaufbahn, in seiner Geburtsstadt lebt er heute. Angeblich ist er 83, er ist rank und schlank, hat sich seinen ju