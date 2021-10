Kuntz peilt Sieg gegen Norwegen an: „Sehr, sehr wichtig“

Neuer türkischer Nationaltrainer: Ex-U21-Coach Stefan Kuntz.

Uncredited/AP/dpa

Istanbul. Für den neuen türkischen Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat bei seinem bevorstehenden Debüt ein Sieg oberste Priorität.

„Für diese kleine Chance auf die WM-Qualifikation wäre ein Sieg gegen Norwegen sehr, sehr wichtig“, sagte Kuntz der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Spiel als türkischer Coach am Freitag (20.45 Uhr) in Istanbul. Die Türkei liegt in d