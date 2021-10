Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Freiburgs Nils Petersen (3.v.l.) erzielt per Fallrückzieher das Tor zur 1:2-Führung in Berlin - bereits das 30. Jokertor des Stürmers.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Dortmund. Borussia Dortmund und überraschend auch der SC Freiburg festigen ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga. Mit dem zehnten Pflichtspiel-Sieg in Serie könnte der FC Bayern den Vorsprung wieder ausbauen. Bei Hertha bekommt Pal Dardai eine Garantie.

Mit einem Zittersieg hat Borussia Dortmund auch ohne Erling Haaland vorgelegt. Vor der Länderspielpause will der FC Bayern den Vorsprung auf den BVB an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga nun wieder ausbauen. Am heutigen Sonntag empfa