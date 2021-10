Fußball-Bundesliga am Samstag: Fünf Spiele, fünf Köpfe

Wurde von Hansi Flick nicht für die Nationalmannschaft nominiert BVB-Verteidiger Mats Hummels.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Hummels, Boyata, Kramaric, Zakaria - auch am kommenden Bundesliga-Wochenende dürften die Routiniers wieder im Fokus stehen. Für ihre Clubs sind sie mittlerweile unverzichtbar, aber oft ist der Spagat zwischen Liga und Nationalmannschaft nicht so einfach.

Eine Woche vor der Länderspielpause wollen die Bundesliga-Clubs noch einmal Zeichen setzen und Punkte holen - und vertrauen dabei auch auf ihre Routiniers. Der Hoffenheimer Torgarant Andrej Kramaric könnte am Samstag gleich zwei Bestmarken