Bis zu 40.000 Zuschauer dürfen beim Spiel 1. FC Köln gegen die SpVgg Greuther Fürth ins Stadion.

Rolf Vennenbernd/dpa

Frankfurt am Main. Im Westen dürfen die Fußball-Clubs wieder mehr Zuschauer in die Stadien lassen. Wie sieht es am Wochenende in den Bundesliga-Arenen aus?

Die Stadien im deutschen Profi-Fußball füllen sich nach der langen Abstinenz aufgrund der Coronavirus-Pandemie langsam wieder. Schon im Freitagsspiel in Köln ist die Stadion-Kapazität erhöht.Hier ein Überblick über die Partien des siebten S