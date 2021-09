Trainer Stefan Leitl will mit Fürth den ersten Saison-Sieg.

Daniel Karmann/dpa

Köln. Greuther Fürth will nicht nur mithalten, sondern punkten. In Köln soll nach langer Durststrecke der erste Saisonsieg gelingen. Bislang spielen die Franken in der Bundesliga eine bescheidene Nebenrolle.

3318 Tage sind es an diesem Freitag nun schon, also mehr als neun Jahre, dass die SpVgg Greuther Fürth den ersten Bundesliga-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte bejubeln durfte. Zugegeben: All zu viele Chancen hatte das Kleeblatt seit dem damal