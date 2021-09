Union will im roten Olympiastadion gegen Haifa punkten

Union Berlin will im Olympiastadion gegen Maccabi Haifa unbedingt punkten.

Matthias Koch/dpa

Berlin. Gegen den israelischen Meister Maccabi Haifa geht es für Union Berlin darum, in der Conference League nicht den Anschluss zu verlieren. Gelingt den Eisernen kein Sieg, stehen die Chancen auf die K.o.-Phase erstmal schlecht. Trainer Fischer muss die Defensive neu ausrichten.

Wieder leuchtet das Olympiastadion im Rot von Union Berlin. Beim ersten Heimspiel in der Gruppenphase der Conference League muss ein Erfolg her für die Eisernen. Trainer Urs Fischer warnt vor dem Duell des Fußball-Bundesligisten am heutigen