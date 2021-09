Nach dem Spiel lassen die Leipziger die Köpfe hängen.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig. Ein Sieg musste her, eine Niederlage wurde es. Die Leistung vor allem in der ersten Halbzeit - enttäuschend. RB Leipzig muss sich mit weiterhin null Punkten in der Kracher-Gruppe A der Champions League neu orientieren.

Der kleine FC Brügge hat Vizemeister RB Leipzig nach der sächsischen Gala in der Bundesliga auf den harten Boden der Tatsachen in der Champions League geholt.Das Team von Trainer Jesse Marsch kassierte am Dienstagabend vor 23.500 Zuschauern