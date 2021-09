Das bringt die Woche: Leipzig in der Pflicht, Anfield-Gipfel

Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool am siebten Spieltag der Premier League auf Manchester City und deren Trainer Pep Guardiola.

Rui Vieira/AP/dpa

Berlin. Vor der nächsten Länderspiel-Pause warten noch einmal internationale Aufgaben in Champions, Europa und Conference League. In der Bundesliga kann der FC Bayern Platz eins festigen. In England kommt es zum Treffen der Schwergewichte.

Der Auftakt in der Champions League verlief für die deutschen Clubs mit Ausnahme von RB Leipzig verheißungsvoll, nun kann das Quartett mit Heimsiegen nachlegen. In der Bundesliga steht das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München u