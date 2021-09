Bundesliga: Das war der Samstag, das kommt am Sonntag

Dortmund-Trainer Marco Rose (M) ging bei seiner Rückkehr nach Mönchengladbach als Verlierer vom Platz.

Bernd Thissen/dpa

Frankfurt am Main. Titelverteidiger Bayern München dürfte das Geschehen am Samstag mit Wohlwollen beobachtet haben. Die Verfolger verlieren den Anschluss. Dafür meldet sich Vizemeister Leipzig zurück.

Droht der Bundesliga schon wieder die Langeweile? Nach dem Sieg von Titelverteidiger FC Bayern München in Fürth patzte die Konkurrenz im Gleichschritt. Borussia Dortmund verliert das Derby in Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg stolpert in H