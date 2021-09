Trainer Jesse Marsch (M) und seine Leipziger stehen schon nach fünf Spieltagen unter Druck.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Der Rekordmeister ist vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga zurück an der Tabellenspitze, doch mehr Brisanz als der Auftritt der Bayern am Freitagabend in Fürth verspricht der Samstag.

Vizemeister RB Leipzig muss liefern. Die Sachsen sind schlecht in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet, treffen am sechsten Spieltag in Hertha BSC aber auf einen Lieblingsgegner (15.30 Uhr/Sky).Spannend dürfte am Samstag auch we