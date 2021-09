In Frankreich wieder Randale nach einem Fußballspiel

Nach dem Spiel zwischen Gastgeber Angers SCO und Olympique Marseille gehen die Anhänger beider Mannschaften aufeinander los.

Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Montpellier. Szenen, die eigentlich keiner sehen will in einem Fußballstadion. In Frankreich aber ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen.

Schon wieder habt Randale in Frankreich ein Fußballspiel letztlich überschattet. Nach dem 0:0 am Mittwochabend zwischen Gastgeber Angers SCO und Olympique Marseille gingen Anhänger beider Mannschaften aufeinander los und machten auch vor de