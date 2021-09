Hansi Flick hat ein gewichtiges Wort bei der Besetzung des U21-Trainerpostens mitzureden.

Marius Becker/dpa

Frankfurt am Main. Nach dem Wechsel von Stefan Kuntz in die Türkei will DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Nachfolge auf dem Trainerposten der deutschen U21-Junioren zeitnah regeln.

Der neue Juniorencoach soll das Team schon in den nächsten EM-Qualifikationspartien gegen Israel am 7. Oktober und fünf Tage später in Ungarn betreuen. „So viel Zeit haben wir nicht“, sagte Bierhoff am Rande des 25-Jahr-Treffens der deutsch