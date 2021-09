Fußball-Weltmeisterschaften sollen ab 2026 alle zwei Jahre stattfinden.

Kurt Schorrer/FIFA/dpa

Frankfurt am Main. Der Weltverband FIFA will den umstrittenen Plan für eine Austragung der Fußball-WM alle zwei Jahre in anderthalb Wochen mit seinen Mitgliedsverbänden debattieren.

Am 30. September solle ein so genannter Online-Gipfel über den internationalen Spielkalender stattfinden, teilte die FIFA mit. „Dies ist eine von mehreren Gelegenheiten, um in den kommenden Monaten eine konstruktive und offene Debatte auf g