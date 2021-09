Die Spieler des Hamburger SV feiern den 2:0-Sieg beim Erzrivalen Werder Bremen.

Carmen Jaspersen/dpa

Bremen. Eine stimmungsvolle Kulisse, packende Duelle, schöne Tore und jede Menge Diskussionen. Das erste Zweitliga-Derby zwischen Werder und dem HSV hatte so viel mehr zu bieten als so mancher müder Kick in der Ersten Liga.

Tore, Platzverweise, Emotionen und ein Regel-Blackout - nach einem tristen Erstliga-Nachmittag sorgte das erste Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV in der 2. Liga für einen packenden Fußball-Abend.Zudem blieb die nicht gan