Startet als Trainer in Mönchengladbach exakt so schwach wie einst in Frankfurt: Adi Hütter (M).

Matthias Balk/dpa

Augsburg. Adi Hütter startet als Trainer in Mönchengladbach exakt so schwach wie einst in Frankfurt. Dort kam später eine Blütezeit - nun wieder? Beim 0:1 in Augsburg überlistet ihn der gegnerische Trainer.

Ein glückliches Joker-Händchen wie Markus Weinzierl mit Florian Niederlechner beim Augsburger „Drehbuch“-Sieg hätte auch Adi Hütter gerne gehabt.Stattdessen muss der Österreicher nach dem 0:1 (0:0) in Augsburg die erste Krise als Gladbach-T